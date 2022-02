ÖPNV in Marbach Weiter mit Stadtticket, aber anders

Marbach - Oft fällt es schwer, sich von Vertrautem und Bewährtem zu verabschieden. Doch genau darauf müssen sich ÖPNV-Nutzer in Marbach einstellen. Denn der Gemeinderat hat nun beschlossen, beim Stadtticket von 2023 an auf ein neues Modell umzusteigen. Wollte man prinzipiell an dem Projekt festhalten, blieb auch nichts anderes übrig. Denn der Sonderweg, den Marbach eingeschlagen hat, wird vom VVS nicht mehr goutiert. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart strebt eine einheitliche Linie an.