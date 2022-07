ÖPNV Grüne drängen auf Anschlusslösung für 9-Euro-Ticket

Heute beginnt der letzte Monat des 9-Euro-Tickets. Von Juni bis August konnten und können Bus- und Bahnfahrer damit für 9 Euro pro Monat bundesweit den Nah- und Regionalverkehr nutzen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte Erwartungen an eine Nachfolgeregelung am Wochenende eine Absage erteilt. "Tankrabatt und 9-Euro-Ticket laufen aus. Es wird keine Anschlussregelung geben können", sagte Lindner der "Bild am Sonntag".