Öl entzündet sich in einer Großbottwarer Küche Wasser ist bei Fettbränden fatal

Die Feuerwehr Großbottwar ist am Dienstagnachmittag in der Mühlgasse im Einsatz gewesen. Während des Kochens wurde dort in einer Küche eine Pfanne mit Öl auf dem Herd vergessen. Das Fett entzündete sich im weiteren Verlauf und begann zu qualmen. Als ein Bewohner der betreffenden Wohnung dies gegen 16.30 Uhr bemerkte, versuchte er den Brand zu löschen und goss fatalerweise Wasser in die Pfanne. Dies hatte eine Stichflamme zur Folge.