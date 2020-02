Ökumenisches Winteressen in Marbach findet zum 20. Mal statt Mittagsmahl lindert Not und Einsamkeit

So plaudert eine Seniorin, „sie wäre schon öfter hier gewesen, da sie schon lange allein und hier aus Marbach sei.“ Ihre Sitznachbarin daneben hat schlohweiße Haare und ist aus dem Stuttgarter Westen angereist. So wie sie „kämen viele aus Stuttgart, einige aus Ludwigsburg.“ Damit wandte sie sich ihrer Sitznachbarin zu: „Schau, da drüben ist der ‚Professor‘. Er hat schon zu Dir rüber geschaut.“ Das Essen schafft auch wichtige Kontakte, man kennt sich. Nebenan ruft ein älterer Mann „Chef, hast Du noch Soße für uns?“ und reicht einem der Helfer die leere Schüssel. Links am Tisch erzählt ein vielleicht ­sechzigjähriger Mann: „Das Schlimmste ist das Wohnen.“ Er hatte Steuerschulden, dann zog es ihn in die negative Spirale nach unten. Er spricht offen mit viel ­Würde über seine Situation. Ursprünglich sei er aus dem Norden Deutschlands ­gekommen, „doch ich lebe jetzt schon 34 Jahre hier“. Not hat viele Gesichter, dieses Gesicht zeigt eine Seite davon.