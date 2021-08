Ökosystem bedroht Feuerfisch dringt in die Adria vor

Erste sich ins Mittelmeer verirrte Exemplare sollen israelische Fischer schon 1992 bemerkt haben. Doch erst seit 2012 wurde der gefräßige Räuber zunächst vor den Küsten und vor Israel im östlichen Mittelmeer gesichtet. Der vermehrt sich nicht nur wegen der gestiegenen Wassertemperaturen, sondern auch wegen des Mangels an Feinden. In den letzten Jahren jagen Fischer in der Türkei, auf Zypern und in Griechenland den Eindringling mit Taucherharpunen. Die bis zu 38 Zentimeter langen Fische sind nicht nur schön, sondern auch schmackhaft.