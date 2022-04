Ökologie und Lebensmittel Warum Früherdbeeren Klima- und Umweltkiller sind

Nachfrage übertrifft Erzeugung

Generell übertrifft die Nachfrage in Deutschland bei Weitem die nationale Erzeugung: Laut Bundeszentrum für Ernährung muss Deutschland deshalb jährlich rund 115 000 Tonnen importieren. Herkunftsland Nummer eins ist dabei Spanien: 2018 kamen von dort rund 77 000 Tonnen. Dort werden sie in großen Monokulturen auf kargen Böden produziert. Der Wasserverbrauch und der Düngereinsatz sind hoch. Der Naturschutzbund (Nabu) spricht beispielsweise von einem Wasserverbrauch von 20 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich für ein 6 000 Hektar großes Anbaugebiet in der südspanischen Region Huelva. „Das sind, in einer der trockensten Regionen Spaniens, ein Drittel der verfügbaren Wasserressourcen“, erklärt der Nabu.