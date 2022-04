Öko-Test Tester: Viele Olivenöle mit Mineralöl verunreinigt

Oliven kommen in Kontakt mit Maschinen

Doch wie kommen die Mineralöle in das Endprodukt? Das hat laut den Verbraucherschützern verschiedene Gründe. „Ein Eintragsweg sind Schmieröle, mit denen die Oliven schon während der Ernte in Kontakt kommen – etwa über Erntemaschinen, die die Oliven vom Baum rütteln, oder über Kettensägen, mit denen die Bauern die Bäume während der Ernte zurückschneiden“, so „Öko-Test“. Auch während der Produktion kämen die Oliven mit Maschinen und Förderbändern und damit mit Schmierölen in Kontakt.