Öffnung nach Ferien Bad wird bald aus dem Schlaf geweckt

Auch im Ludwigsburger Stadionbad oder im Bädle in Poppenweiler ist das Wasser aus diesem Grund nicht abgelassen worden, bestätigt die bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim für die Abteilung Bäder Verantwortliche, Gerlinde Noack. „Nur im Heilbad in Hohen-eck haben wir es innen dringelassen, denn dort wurde nicht mit Beton gearbeitet, sondern mit Edelstahl.“ Bei den Algen handele es sich um harmlos Grün- und Schwarzalgen. „Die Chemie fehlt, es ist sozusagen ganz naturnah.“ Bevor dann die Schulkinder und Mitglieder des Schwimmvereins wieder ihre Bahnen ziehen können, wird das Becken komplett abgelassen und der Innenbereich wird gereinigt, kündigt sie an.