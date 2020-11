Öffnung erst im neuen Jahr? Streit um Ski-Saison während Corona

Der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte betonte zwar am Mittwoch, man wolle vor einer Stellungnahme die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz abwarten. "Aber dieser Wunsch gefällt uns natürlich nicht", sagte eine Sprecherin. "Unser Hygienekonzept hat sich im Sommer bewährt, die Voraussetzungen sind an sich gut und wir stehen jetzt in den Startlöchern."