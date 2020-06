Öffnen die Freibäder? Oberstenfeld: nein! Steinheim: ja?

Bottwartal - Bis Anfang dieser Woche ist unklar gewesen, wie es mit dem Wellarium in Steinheim und dem Mineralfreibad Oberes Bottwartal zwischen Oberstenfeld und Beilstein in dieser Badesaison weitergeht. Öffnen sie? Und falls ja: unter welchen Vorkehrungen? Diese offenen Fragen sind nun am Dienstagabend Schlag auf Schlag geklärt worden. Da entschieden die Gemeinderäte der beteiligten Kommunen jeweils über das weitere Vorgehen.