Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Heilbronn Dreister Betrüger gesucht

Der Unbekannte kam am 19. November 2019 in eine Bankfiliale an der Heilbronner Allee und verlangte dort die genannte Geldsumme. Er gab eine Kontonummer an und wies sich mit einem entsprechenden Personalausweis gegenüber den Bankangestellten aus. Dieser war, wie sich später herausstellte, jedoch eine Totalfälschung.