Obstwiesen rund um Winzerhausen Landschaftspfleger auf vier und zwei Beinen

In die Obstwiesen geht er dagegen ab Ende September nicht mehr. „Die Leute mögen es nicht, wenn sie ihr Obst holen wollen und dann in die Schafbollen treten.“ Deshalb wolle auch nicht jeder Schafe auf seinem Grundstück haben. Doch andere sind froh über die tierische Pflegehilfe. Denn viele der Grundstücksbesitzer sind inzwischen zu alt, um sich noch darum zu kümmern, die Kinder leben oft weit weg oder haben kein Interesse daran. Andere Flächen sind maschinell kaum zu pflegen: „Wer will das mähen, mit dem Buckel?“ fragt Streicher und deutet auf einen steilen Hang. Und so würde ohne ihn und seine Schafe die jahrhundertealte Kulturlandschaft verschwinden.

Von Januar bis April bleiben die Schafe im Stall, erst dann geht es wieder nach draußen auf die Weiden. So ziehen Schäfer und Schafe im Lauf des Jahres durch das ganze Tal.

Wichtig sei, dass man mit der Beweidung nicht zu früh starte, damit die Pflanzen auch noch die Chance zum Blühen haben, erklärt der Schäfer, der auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft setzt. Deshalb kann er es auch nicht verstehen, dass Lammfleisch aus Neuseeland importiert wird: „Der Transport eines geschlachteten Lamms verbraucht 118 Liter Rohöl. Wer heimisches Lammfleisch verzehrt, schont nicht nur das Klima, sondern unterstützt auch die Pflege heimischer Landschaften“, betont er.

An diesem heißen Tag haben es sich die Schafe im Schatten eines großen Baums gemütlich gemacht und kauen gemächlich vor sich hin. Auf Streichers lang gezogenen Ruf „Kommkommkomm!“ hin setzt sich jedoch die ganze Herde in Bewegung. Die beiden Hunde Tina und Susi müssen dabei nur eingreifen, wenn eines der Lämmer noch nicht so richtig weiß, wo es langgeht. „Die Schafe sind es gewöhnt, zu kommen, weil sie glauben, dass es wieder auf eine neue Weide geht“, erklärt der Schäfer. Pro Tag weiden die Schafe etwa 50 Ar Fläche ab. Ist das Gras in dem eingezäunten Areal raspelkurz, geht es wieder ein Stück weiter.

Zweimal am Tag schaut Streicher nach seinen Tieren und bringt ihnen frisches Wasser, dazu gibt es Salz und Mineralfutter. Und er beobachtet genau, ob sich vielleicht irgendein Schaf anders verhält als sonst oder vielleicht gar einen kranken Eindruck macht: „Die Tiergesundheit steht an erster Stelle“, betont er.

Ein Wochenende gibt es für den Schäfer dabei nicht. „Man muss schon Idealist sein und voll dahinterstehen“, resümiert er. Er selber hat schon als Jugendlicher damit angefangen, einige Schafe zu halten. „Wenn man an ihnen erst einmal Gefallen gefunden hat, lassen sie einen nicht mehr los.“