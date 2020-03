Obstbauern aus Rielingshausen fragen sich Wer erntet Erdbeeren und Spargel?

Die Arbeit geht in die Knochen

Die Ungewissheit macht Jürgen Stirm zu schaffen. „Ein Teil unserer Arbeiter wird vielleicht kommen dürfen, der andere nicht – wir werden wohl mit dann hoffentlich motivierten inländischen Kräften die Ernte einholen müssen.“ Ob diese Ersatzwerktätigen jedoch ähnlich schnell und robust wie die osteuropäischen Saisonarbeiter zupacken, daran hat nicht nur Stirm seine Zweifel: „Wir hatten vor mehr als zehn Jahren schon mal Arbeitslose auf den Feldern – das hat überhaupt nicht funktioniert.“ Die harte Arbeit, die morgens um 6 Uhr beginnt, geht in die Knochen. Wer in gebückter Haltung für einen Mindestlohn von 9,35 Euro stundenlang Erdbeeren pflückt oder Spargel sticht, muss hart im Nehmen sein. Egal ob Arbeitslose, Asylbewerber oder Schüler: Sie alle müsste Stirm sozialversicherungspflichtig anmelden und entsprechend bezahlen, doch schwarze Zahlen könne sein Unternehmen am Ende nur schreiben, wenn die Arbeiter auch die entsprechenden Erträge erzielten.