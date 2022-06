„Obi-Wan Kenobi“ auf Disney+ Ewan McGregor kehrt zurück mit einer Erleuchtung

Den Inquisitoren mangelt es noch an Statur

Leia ist durch Adoption nun Prinzessin von Alderaan und ein Wildfang mit sehr eigenem Kopf. Intelligent und widerborstig wirkt die kleine Vivien Lyra Blair in der Rolle und spiegelt glaubhaft die streitbare Anführerin voraus, die Carrie Fisher aus der Figur gemacht hat. Obi-Wan wiederum stellt fest, dass seine Jedi-Kräfte ziemlich eingerostet sind. Das erscheint ein wenig überspitzt, ist aber gut inszeniert – und McGregor müht sich redlich.

Die Inquisitoren sind eine Truppe von Schindern, wie man sie kennt, allerdings fehlt ihnen bislang eine schillernde Figur wie Darth Vader oder Kylo Ren. Noch weit entfernt von einer derartigen Statur ist zunächst die skrupellose Reva Sevander (die Afroamerikanerin Moses Ingram), die auf ihrem Kreuzzug Befehle missachtet und über Leichen geht.

Hayden Christensen taucht zunächst nur in Schlaglichtern auf

Hayden Christensen ist zunächst nur in fiebrigen Albtraum-Schlaglichtern zu sehen als vom Feuer vom Feuer entstellter Anakin Skywalker – Darth Vader lässt noch auf sich warten. Einen erwähnenswerten Auftritt hat der Red Hot Chili-Peppers Bassist Flea: Er spielt den als Kopfgeldjäger Vect Nokru, eine besonders unappetitliche Type.

Visuell gibt es ein wenig Raumfahrt zu sehen und die in „Star Wars“ üblichen Aliens, außerdem Impressionen vom grünen Planeten-Idyll Alderaan und vom räudigen Weltraumhafen Daiyu. Tattooine kennt das Publikum ja bereits bestens, die Serie „The Book of Boba Fett“ spielt dort, anknüpfend an die Spielfilm-Episode VI.

Die Effekte wirken stellenweise handgestrickt

Wie schon in „Boba Fett“ wirken die Effekte auch in „Obi-Wan Kenobi“ stellenweise sehr handgestrickt und durchsichtig – etwa wenn Leia im Wald den Kopfgeldjägern zunächst trickreich entwischt oder die Inquisitorin mittels ihrer Macht in Batman-Manier den Protagonisten durch Straßenschluchten verfolgt.

Die Regisseurin Deborah Chow, die auch bei der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ mitgewirkt hat, kämpft aber mit einem weit größeren Handicap: Weil alle wissen, wie die Geschichte ausgeht, hat sie sichtlich Mühe, Spannung zu erzeugen und zu halten. Einen großen Schlüsselmoment, eine Art Erleuchtung immerhin erlebt die die Hauptfigur – der hier natürlich verraten werden darf.

„Star Wars“-Interessierte können erfahrungsgemäß sowieso gar nicht anders, als „Obi-Wan Kenobi“ zu Ende schauen – am 1. Juni geht’s weiter.

Obi-Wan Kenobi

Serie

„Obi-Wan Kenobi“ hat sechs Episoden und wurde entwickelt von einem Team um Deborah Chow. Jon Favreau, verantwortlich für die „Star Wars“-Serien „The Mandalorian“ und „The Book of Boba Fett“, war diesmal nicht beteiligt.

Ausstrahlung

Disney+ hat zum Auftakt am 27. Mai zunächst die ersten beiden Episoden freigeschaltet. Episode drei folgt am 1. Juni, Episode 4 am 8. Juni, Episode 5 am 15 Juni und Episode 6 am 22. Juni.