Oberstenfelds Neubauareal Dürren IV Sensibles Gebiet fordert seinen Tribut

Als „sehr gut“ bewertete Thomas Friedemann vom Büro Schmelzer + Friedemann aus Ostfildern den Kauf von Grundstücken in der Bottwaraue. So sei die Fläche für den Ausgleich von 4,2 auf 5,6 Hektar gewachsen. Die Gemeinde könne in der Aue unter anderem mittels blumenreicheren Wiesen einen ökologischen Ausgleich für den Verlust von Naturräumen im Baugebiet schaffen. Das ist wegen des Verlustes von Biotopen auch notwendig. So fällt eine Streuobstwiese oberhalb weg – dort hält eine Mauer Regenwasser ab. In der Bottwaraue wird hingegen etwas für den Großen Feuerfalter getan. Eine Amphibiensperre verhindert, dass der Springfrosch auf Abwege in Richtung Baugebiet gerät. Diverse Nisthilfen sowie Fledermausrundkästen werden in Streuobstgebieten im Umfeld angebracht. Unterm Strich erwirtschaftet die Kommune ein Plus von 12 000 Ökopunkten, das sie für künftige Projekte abspeichern und verwenden kann.