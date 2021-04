Oberstenfelderin auf dem Weg in die Selbstständigkeit Die passenden Worte für den besonderen Anlass

Die 28-Jährige hofft, sich als freie Rednerin ein zweites Standbein aufbauen zu können, und geht mit großem Engagement an die Sache heran: Zusammen mit einer Grafik-Designerin hat sie Flyer entworfen, eine Homepage ist in Arbeit. In Kürze will sie sich bei ein paar Bestattungsunternehmen vorstellen und dort Informationsunterlagen deponieren. „Es wäre schön, wenn ich zwei Stamm-Bestatter gewinnen könnte, über die ich regelmäßig an Aufträge komme“, hofft Zoe Schumacher, die ihren Bachelor an der Fachhochschule Heilbronn/Künzelsau in Wirtschaftsinformatik gemacht hat und derzeit an ihrer Masterarbeit im Bereich Freizeit-, Kultur- und Sportmanagement arbeitet. Ihr Traum wäre es, bei einer Stadt im Kultur- und Sportbereich zu arbeiten. „So etwas wie den Trollinger-Marathon zu organisieren, würde mir Spaß machen“, ist sie sich sicher. Nebenher will sie sich als freie Rednerin und Veranstaltungsmoderatorin einen Namen machen. Vor wenigen Tagen hat sie ihre erste Zusage von einem Brautpaar bekommen – und auch hier war wieder eine gehörige Portion Zufall im Spiel.