Oberstenfelder vor Gericht Promille im Blut und keinen Führerschein

Der Angeklagte musste sich 22-mal vor Gericht verantworten

Anstatt nun die Finger vom Fahrzeug zu lassen, war der Oberstenfelder gut eine Woche später am frühen Morgen erneut mit exakt diesem Auto in Bad Rappenau unterwegs. Auch dort geriet er wieder in eine Polizeikontrolle, bei der diesmal auch ein Alkoholtest angeordnet worden war: Der Mann war mit zwei Promille Alkohol im Blut unterwegs. Besonders fatal: Der gebürtige Hallenser stand damals noch unter Bewährung nach einer Verurteilung am Amtsgericht Marbach im Jahr 2019. Diese Strafe wegen Vortäuschens einer Straftat war bereits das 22. Mal, dass sich der Mann vor Gericht hatte verantworten müssen. Damit war der Punkt erreicht, nun nicht mehr mit Milde zu reagieren.