Oberstenfelder Tennisspieler jubeln Die beiden Titel gehen an den TC Oberstenfeld

Die weiteren Oberstenfelder kamen nicht über die zweite Runde hinaus. Jan Reuter gewann sein erstes Match gegen Jens Küblbeck (TC Ludwigsburg) klar mit 6:3, 6:2, unterlag dann aber Jungtalent Aaron Ben Anton (TC Ludwigsburg) mit 3:6, 3:6. Der hatte in seinem Auftaktmatch immerhin Ari Schwidder knapp bezwungen. Der an zwei gesetzte Emil Rast musste gleich im ersten Match dem gut aufgelegten Pascal Maaß nach einem 4:6, 2:6 gratulieren. Torben Stein schaffte zwar in Runde eins gegen Luca Schondelmaier mit 6:2, 4:6, 11:9 eine Überraschung, musste in der zweiten Runde aber gegen Lorenz Kubasch (TC Hirschlanden) nach einem 2:6 im ersten Satz aufgeben. Am größten Drama des Turniers war der Erdmannhäuser Henry Tschech beteiligt: Nach einem lockeren Auftaktsieg gegen den Gerlinger Michael Botschek traf der auf Noah Eberhard vom TC Bad Friedrichshall. Mehr als drei Stunden kämpften die beiden, am Ende hatte Eberhard mit 18:16 im Match-Tiebreak die Nase vorn.