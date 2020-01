Oberstenfelder singt bei „Deutschland sucht den Superstar“ Mit dem King of Pop in die Casting-Show

Da tritt er – wie könnte es anders sein - als Michael Jackson Tribute-Künstler auf. Wie sein Idol in eine rote Lederjacke mit weißem Shirt, schwarzer Hose, schwarzen Schuhen und weißen Socken gekleidet, singt er a cappella zu einer Beatbox ein Medley aus Jacksons großen Hits. Doch auch „Grenade“ von Bruno Mars präsentiert er vor der Prominenten-Jury um Dieter Bohlen. „Man soll am besten drei verschiedene Lieder vorbereiten, um zu zeigen, was man alles kann“, erklärt er. Und der Mars-Titel sei ein langsames Lied, bei dem man viele Emotionen zeigen könne.