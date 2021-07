Oberstenfelder Schule Die Kosten bereiten Sorgen

Bürgermeister befürchtet steigende Preise

Im März lag der Verwaltung die finale Kostenberechnung des Architekten vor. Sie lag bei 4,16 Millionen Euro. Die Suche nach Sparpotenzialen hielt an, und man liegt jetzt bei rund 4,08 Millionen Euro – was jener Steigerung um 96 000 Euro gegenüber Februar entspricht. In der Sitzung wurde deutlich: Die Gemeinde hat in einigen Posten gespart, in anderen musste sie mit zum Teil unabwendbaren Mehrausgaben fertig werden.