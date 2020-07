Oberstenfelder Räte stellen Antrag auf Badöffnung Das Mineralfreibad wird wohl zur Parkanlage

„Es wäre schön, wenn wir hier von dem Finanziellen wegkommen und stattdessen ans Soziale denken“, forderte SPD-Rätin Christina Nesper-Joza. Das sei nämlich auch der Beweggrund der Antragssteller gewesen. Rückenwind bekam sie dabei von Ulrike Kemmer (SPD), die dazu ermahnte, auch an Mitbürger zu denken, die nicht einfach in den Garten oder auf den Balkon können: „Ich denke, sie würden den Park auch mit Sonderregeln schätzen.“ Letzteres war nämlich ein Hauptpunkt der Kritiker des Antrags. Laut dem ersten Konzept wäre der Park orientiert an den Öffnungszeiten der Spielplätze von 8 bis 19 Uhr geöffnet. „Da fängt ein lauer Sommerabend doch eigentlich erst an“, so Michael Meder (FW). Auch das in einer ersten denkbaren Parkordnung der Verwaltung ein Verbot von Hunden, Fahrrädern, Radios oder Slacklines beinhaltet war, „entspricht doch nicht den Vorstellungen der Bürger“, fügte Andreas Fender (FW) an. Hier schritt Ursula Keppler ein: „Diese Punkte lassen sich noch festlegen.“