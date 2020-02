Oberstenfelder Kneipe hat besondere Spenden-Idee Kneipen-Spiel mit gutem Zweck

Die Startgebühr von je zehn Euro pro Spieler sollte eigentlich in die Preise für die Bestplatzierten fließen, „dann haben wir es uns anders überlegt und gesagt: Das Geld spenden wir“, berichtet der Chef des Kupferdächles. Zudem wurde noch einmal der Hut herumgegeben für weitere Spenden. Am Ende kamen an die 500 Euro zusammen, die kürzlich an das Kinderhaus Wirbelwind übergeben wurden. Diese Spende ermöglicht es dem Team des Kinderhauses, das im Januar durch eine gemeinsame Aktion von Eltern und pädagogischen Fachkräften umgestaltete Kinderhaus noch attraktiver zu gestalten. Einen Teil der Spende konnte das Team schon im Vorfeld in Magnet-Baumaterial investieren, sodass die Kinder bei der Spendenübergabe gleich ihre neue Raumstation präsentieren konnten.