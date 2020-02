Oberstenfelder ist wieder bei DSDS zu sehen Kurs auf Südafrika

An diesem Samstag, 22. Februar, wird der 21-Jährige also nicht mehr nur noch als Zuschauer im Wartebereich, sondern auch selbst wieder in Aktion zu sehen sein. Es ist schon die zweite Folge des Auslandsrecalls, bereits in der ersten mussten drei Kandidaten die Show verlassen. Vor allem bei einer Kandidatin, Carolin Krieß, kam der Rauswurf aus der Sendung überraschend, hatte sie doch im Casting zuvor noch sogar eine Goldene CD von der Jurorin Oana Nechti überreicht bekommen. An diesem Wochenende kämpfen nun also wieder 23 Sänger in sieben Gruppen dafür, dass ihre Reise bei DSDS weitergeht.