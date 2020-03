Oberstenfelder Gemeinderat beschließt Vergabekriterien für Bauplätze in den Neubaugebieten Punkte fürs Häusle

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hatte die Ummendorfer Kriterien für die Vergabe von 27 Bauplätzen aus formalen und inhaltlichen Gründen für nicht rechtens erklärt. So sei unter anderem der Beschluss vom Gemeinderat nichtöffentlich gefasst worden, heißt es in einem Bericht des SWR. Aber auch den Inhalt des Ver­gabekatalogs sehe das Verwaltungsgericht kritisch. Das Punktesystem bevorzuge Einheimische so stark, dass Auswärtige tatsächlich keine reale Chance auf einen Bauplatz in Ummendorf gehabt hätten.