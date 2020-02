Oberstenfelder DSDS-Kandidat ist ausgeschieden „Mit DSDS haben sich neue Wege geöffnet“

Francesco Mobilia selbst ist am Tag nach der Ausstrahlung nicht wirklich enttäuscht von seinem Ausscheiden aus der RTL-Show: „Wir haben es vom Feedback her ja bereits geahnt.“ Was ihn viel mehr getroffen habe, sei die Tatsache gewesen, dass alle anderen Kandidaten nach der Verkündung des Urteils geweint hätten. Was der 21-Jährige aber kritisiert, ist der Zusammenschnitt der Szenen: „Bei den Jurymitschnitten sieht man die Reaktionen auf den Refrain, der im Fernsehen aber gar nicht gezeigt worden ist.“ Zudem habe die Jury im Urteil nicht bedacht, dass die Kandidaten den Song fünf Halbtöne höher als im Original gesungen hätten. Außerdem habe er sich selbst bei dem Auftritt nicht wiedererkannt: „Ich möchte hier niemandem etwas unterstellen, aber ich finde es schon witzig, weil ich meine Stimme so nicht kenne.“ Eine Meinung, die auch Familie und Freunde, sowie sein Mitstreiter Kosta Kreativa teilen würden.