Oberstenfelder Burg Lichtenberg soll gastronomisch belebt werden Räte goutieren Biergarten für die Burg

Am meisten beschäftigte die Räte aber die Parkplatzfrage. Denn pro 9 Quadratmeter Gastrofläche muss der Investor einen neuen Stellplatz nachweisen – das würde insgesamt 42 ergeben. Dafür sei aber allein das Landratsamt zuständig, nicht die Gemeinde, erklärte Melanie Zimmer auf den Einwand des Christdemokraten Michael Schilpp. Weite Teile des Gebiets lägen in einem Landschaftsschutzgebiet, die beiden Parkplätze für 60 Wagen gehörten der Gemeinde. „Wir sind zuversichtlich, eine Lösung zu finden“, ergänzte Markus Kleemann.

Schützenhilfe erhielt der Rathauschef von Michael Meder, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, der es „super“ findet, „dass die Burg aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt wird.“ So weit wäre man mit einer Stiftung jetzt noch nicht. Meder deutete an, dass die Gemeinde in der Parkplatzfrage helfen sollte. „Es kommen ja nicht nur Wanderer, sondern auch Tagestouristen.“ Wenn man sein Auto nicht abstellen könne, könne man auch kein Viertele trinken. Das sah Daniel Heß von der CDU ähnlich: „Die Parkplätze sind oft nicht so belegt – das kann man berücksichtigen.“ Und sollte möglichst nicht noch Fläche versiegeln.

Sein Geschichtswissen brachte Hanns-Otto Oechsle von der SPD ein. „Die Parkplätze sind für die Gastronomie in den 1960er Jahren gebaut worden.“ Damals habe der Baron Straße und Grund an die Gemeinde übergeben, „weil es für ihn ein Vorteil war“. Für Oechsle steht damit fest: „Die Parkplätze sind keine Wanderparkplätze, sondern für die Gastronomie.“ Die schmale Zufahrtsstraße frei halten von geparkten Wagen will Gernot Waldbüßer von den Freien Wählern. „Die Zufahrt wird sonst richtig eng.“ Ein Halteverbot werde bei einer Verkehrsschau erörtert, sagte ihm Markus Kleemann zu.

Der Bauantrag seit noch nicht entscheidungsreif, so Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamtes Ludwigsburg. „Deshalb können wir Näheres dazu erst sagen, sobald uns die Stellungnahmen der Fachbehörden vorliegen – dies wird in etwa vier Wochen der Fall sein.“ Für das Bauvorhaben müssten die notwendigen Stellplätze nachgewiesen werden.

