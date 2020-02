Oberstenfelder bei DSDS Mit kritischen Tönen weiter

Der Oberstenfelder präsentierte bei der Talent-Sendung im Verbund mit zwei anderen Sängern den Song „We are the World“, mit dem einst auch sein großes Idol Michael Jackson ein Stück Popgeschichte geschrieben hatte. Der Bottwartäler hätte also im Grunde ganz in seinem Element sein müssen. „Für dich ist das ein Heimspiel“, meinte Bohlen folglich auch in Richtung Mobilia vor dem Auftritt, der am Samstag ausgestrahlt wurde. Doch der junge Mann wirkte dann verkrampft. Das war auch Jurorin Oana Nechiti aufgefallen. Wenn er selbst singe, sei die Bühnenpräsenz noch in Ordnung. Aber sobald seine Kollegen übernähmen, gehe der Kopf nach unten. „Das hat mich richtig aufgeregt“, sagte sie. „Ich fand dich den schlechtesten der Gruppe“, fiel das Urteil von Pietro Lombardi noch krasser aus. Bohlen hatte Gefühl bei der Darbietung vermisst und davon abgesehen auch „schiefe Töne gehört“. Seinen Mentor Xavier Naidoo haute er auch nicht von den Socken. Der Popstar lobte aber, dass „es sich sehr authentisch angehört hat“.