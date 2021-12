Oberstenfeld zahlt Mit Geld gegen prekäre Lage im Kita-Schichtdienst

Attraktiver machen will die Stadt Marbach den Schichtdienst. „Wir entwickeln mit den Einrichtungen ein Konzept“, berichtet die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Dabei seien finanzielle Anreize möglich.

Steinheim zahlt 100 Euro, Ludwigsburg verweist auf Tarifverträge

Gute Erfahrungen mit einer Mischung von 100 Euro Zulage und einem motivierenden Umfeld habe bisher die Stadt Steinheim gesammelt, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter. Wichtig sei eine positive Stimmung. Eine höhere Schichtzulage halte er nicht für zielführend: „Wir sollten uns nicht die Leute vom Hof runterklauen.“

Keine Schichtzulage zahlt die Stadt Ludwigsburg. „Sie ist im tariflichen Gefüge nicht abgebildet“, erklärt der Pressesprecher Peter Spear. Dies sollte aber im Sinne der Gleichbehandlung Voraussetzung sein. Die Stadt verweist auf ähnliche Vorteile wie Murr in puncto Fortbildung, Coaching und Beteiligung am Qualitätsmanagement. Spear kündigt für 2022 eine Werbeoffensive an.

Hohe Mieten sorgen für Fachkräftemangel in den Städten

Immer mehr Kommunen sammelten Erfahrungen mit der Schichtzulage, beobachtet Matthias Schneider, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Stuttgart. Die GEW nehme die Zulage nicht in den Katalog der Tarifverhandlungen 2022 auf, doch begrüße sie es, wenn Kommunen damit die Arbeit außertariflich honorieren. Es gebe darüber hinaus große Unterschiede, wie Kommunen mit „weichen Faktoren“ verfahren. So sei es für junge Absolventen der Fachhochschulen wichtig zu erfahren, ob die Kitas mit einem festen pädagogischen Programm geführt werden. Der Fachkräftemangel habe häufig auch mit hohen Mieten in den Städten zu tun – und sei in eher ländlichen Gebieten nicht so stark ausgeprägt.