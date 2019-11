Oberstenfeld Wildkatzen-Streit flammt wieder auf

Nach Meinung von Stefan Flaig, der dem Ludwigsburger BUND-Kreisverband vorsteht, rage das Neubaugebiet Am Krixenberg viel zu nah an den Lauf des Heuerbachs heran. Die Tiere nutzten den Bachlauf, um sich fortzubewegen. „Der Wildkatzenkorridor wird fast vollständig entwertet“, beschwert sich Flaig. Die vom Aussterben bedrohte Tierart brauche die Verbindung zwischen den Strombergen und dem Schwäbisch-Fränkischen Wald. Oberstenfeld liege am Generalwildweg, wenngleich diese Stelle in der Wildkartierung nicht eingetragen sei. „Wir lassen das aber durch ein Büro derzeit belegen – das Projekt ist in der Entstehung“, informiert Flaig, der sauer ist, dass die Gemeinde das Neubaugebiet so lange unter Verschluss hielt und es jetzt im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches abwickeln will. Dabei seien weder Umweltprüfung noch Umweltbericht erforderlich.