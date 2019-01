Oberstenfeld Werzalit-Verkauf kostet 120 Arbeitsplätze

Informiert über den Verkauf ist der Bürgermeister Markus Kleemann. „Wenn in Oberstenfeld Arbeitsplätze verloren gehen, bedauere ich das außerordentlich.“ Es hingen schließlich viele Familien daran. Die Gemeinde habe über das 10,6 Hektar große Gebiet eine Veränderungssperre verhängt, um mitreden zu können. Damit habe die Gemeinde aber nicht auch eine Produktion verhindern wollen, stellt Kleemann klar. „Wir waren offen und haben uns alles angehört.“ Ob auf dem Gelände mitten im Ort eine Wohnbebauung entstehen könnte oder etwa eine auch gewerblich orientierte Mischform, wollte Kleemann auf Nachfrage nicht verraten. Fakt ist: Die Fläche ist noch in Besitz des Insolvenzverwalters. „Ich verkaufe an den, der am meisten bietet.“ Er gehe davon aus, dass die Gemeinde vor allem Wohnbebauung will, sagt Sedlitz.

Monatelang hatte der Insolvenzverwalter nach einer Lösung für das Unternehmen gesucht. Dessen Geschäftsführer Jochen Werz hatte die Insolvenz anmelden müssen, nachdem das Bundesarbeitsgericht (BAG) Erfurt das Outsourcing von 86 Mitarbeitern in die Fertigungsgesellschaft Holz und Kunststoff (FHK) höchstrichterlich als unrechtmäßig beurteilt hatte, was Forderungen in Millionenhöhe nach sich zog. Der Streit um Abfindungen für die Mitarbeiter in Oberstenfeld flammte zuletzt vor dem Arbeitsgericht Stuttgart auf, als rund 50 Mitarbeiter gegen den Insolvenzverwalter klagten. Jetzt steht fest: Durch den Verkauf des Unternehmens verlieren auch diese Mitarbeiter ihre Arbeit.

Praktisch mit leeren Händen sieht sich Werner Fischer, langjähriger Betriebsratsvorsitzender, mit seinen Kollegen dastehen, die vor dem BAG Recht bekamen. „Es ist alles ein bisschen makaber“, sagt er und bedauert, dass ein Teil der Mitarbeiter sich nicht mit einer Abfindung von 30 000 Euro arrangieren konnten und weiterklagte. Fischer hatte aus diesem Grund den Vorsitz an seinen Kollegen Erdal Ayar abgegeben. Jochen Sedlitz wiederum betont, er habe mit den Betriebsräten in Berlin und Niederorschel gute Lösungen gefunden.