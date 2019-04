Oberstenfeld Werzalit-Gelände könnte Wohndruck mindern

Die Finanzen der Gemeinde haben sich nach dem Amtsantritt Kleemanns im Jahr 2015 merklich stabilisiert. „Es sieht deutlich besser aus, unsere Sparmaßnahmen und die Steuer- und Gebührenerhöhungen haben sich ausgezahlt“, sagt der Bürgermeister. Die Schließung der Gronauer Grundschulfiliale war umstritten, inzwischen gelten die Kinder aus den Teilorten als sehr gut integriert. Sie können an der Lichtenbergschule im Kernort länger und besser betreut werden als in dem alten Schulgebäude, das inzwischen an einen Gronauer Unternehmer verkauft wurde. Die Kinderbetreuung ist in Oberstenfeld schon immer besonders gefördert worden. Da die Gemeinde selbst sechs Kindergärten betreibt, hat sie hohe Personalkosten. Trotzdem sieht sie die Kinderbetreuung als wesentlichen Bestandteil ihrer Infrastruktur an. „Wir müssen für junge Familien attraktiv bleiben“, sagt Markus Kleemann, der unter anderem mit Prämien versucht, den Personalstamm an den Kindergärten zu halten und den Schichtdienst der Ganztagsbetreuung besser bezahlen lässt. Der neu errichtete Naturkindergarten in Prevorst und die umgebaute Hausmeisterwohnung des Bürgerhauses tragen dazu bei, dass die hohe Nachfrage in Zeiten des Babybooms gedeckt werden kann.