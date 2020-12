Oberstenfeld Vergnügliches Suchen und Finden im Märchenwald

Der Erfolg ist bei dem ausgeklügelten Konzept, das Stefanie Keller in Abstimmung mit dem Forstamt und den entsprechenden Ordnungsämtern entwickelt und dezidiert geplant hat, natürlich vorprogrammiert; ein unnötig langes Suchen der Kinder entfällt. Schon bald heben die Kleinen den erhofften Schatz, der in diesem Fall in der Hand glitzert, und der sich passend zu dem gehörten Märchen zeigt. Bei den nachfolgenden Stationen finden die beiden dann auch Bastelmaterialien, ein Rezept oder Inspirationen, die zum Mitmachen aktivieren. Vom Inhalt der Schatztruhe darf sich jedes Kind eine Tüte mitnehmen. Zuhause kann es dann – mit Anleitung und den entsprechenden Materialien – basteln. Und wer sich aufmerksam im Wald zeigt, der kann die diversen „Waldbewohner“ sogar an den Zweigen entdecken und weiß, wie das Bastel-Ergebnis ausschauen soll.