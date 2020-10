Oberstenfeld und SGSB Gemischte Gefühlslage nach der Punkteteilung

Der Grund: Die SG Schozach-Bottwartal lag zur 41. Spielminute mit vier Treffern vorne. Und vor allem: Oberstenfeld erweckte bis dahin nie den Anschein, diesen Rückstand irgendwie aufholen zu können. Zu einfach machten sie es den spielfreudigen Gästen, Tore zu erzielen. Starke Würfe aus dem Rückraum, vor allem von Jan Fuhrmann und Hannes Eisele, hielten das Team zumindest im Rennen. Doch vor allem im ersten Durchgang führte nahezu jeder Angriff der SG auch zu einem Treffer. Der SKV konnte keine Ballgewinne verbuchen, kam entsprechend zu überhaupt keinen Tempogegenstößen.Das änderte sich, als Oberstenfelds Trainer Thomas Pflugfelder während der zweiten Hälfte von einer 5:1- auf eine 6:0-Abwehr umstellte. In einer Phase, in der dann kurz darauf auch noch eine Überzahlsituation hinzukam. Mit zwei Treffern von Rechtsaußen nutzte dies Youngster Lars Eisele mit Toren zum 22:24 und 23:24 (48.). Der erstmalige Ausgleich seit dem 7:7 (12.) lag damit in der Luft. Was mit dem 25:25 durch Hannes Eisele per Siebenmeter auch gelang (52.). Der Rückraum-Shooter wurde an diesem Abend zur Symbolfigur für den Kampf, mit dem sich Oberstenfeld in die Partie zurückbiss. Denn in der 28. Minute war er unglücklich mit seinem Oberkörper auf seinen Arm gefallen. Kurze Atemnot und vor allem Schmerzen an den Rippen waren die Folge. Doch im zweiten Durchgang kam er dann trotz der Schmerzen zurück aufs Feld – und lieferte. „Wir sind gut zurückgekommen. Das zeigt, welche Moral in dieser Truppe steckt. Ich denke auch, wir hatten die bessere Ausdauer und den längeren Atem“, sagte Hannes Eisele.