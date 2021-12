Oberstenfeld und Beilstein Kläranlagen-Ehe lässt auf sich warten

Die Stadt Beilstein braucht noch mehr Informationen

Die Klärwerksfusion sei noch kein Thema in den Sitzungen des Beilsteiner Gemeinderats, berichtet die Beilsteiner Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld. Es handle sich um eine sehr weitreichende Entscheidung, zu der sie noch mehr Informationen benötige. Ob es – wie von Kollege Kleemann gewünscht – für eine Beratung in der ersten Hälfte des neuen Jahres reiche, könne sie noch nicht sagen.

Immerhin eine Entscheidung bietet auf Oberstenfelder Seite Grund zur Freude: Der Vertrag zur Klärschlammentsorgung mit dem Großbottwarer Biogasanlagen-Betreiber Martin Föll ist um weitere zwei Jahre verlängert worden. Laut Kleemann „eine schöne lokale Lösung“. Aus der Kläranlage werden weiter jährlich 300 Tonnen Klärschlamm zur Trocknung in den nahen Großbottwarer Stadtteil Sauserhof gefahren. Anschließend gelangt er in die Verbrennung in ein Zementwerk bei Schelklingen in Oberschwaben.

Die Trocknung erleichtert den Weitertransport in die Verbrennung

Auch Martin Föll sieht die Zusammenarbeit positiv. „Unser Vertrag besteht seit acht bis zehn Jahren.“ Welche Auswirkungen die europaweite Ausschreibung der Schlammverbrennung dort für ihn hat, kann Föll noch nicht sagen. Derzeit trockne er auch den Schlamm für das Marbacher Werk. „Wir müssen jetzt erst mal abwarten.“

Die Trocknung stehe der ab 2029 gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht zur Phosphatrückgewinnung nicht im Wege, teilt das Landratsamt Ludwigsburg mit, da der weitere Transport dadurch erleichtert werde.