Oberstenfeld Tolle Tanzeinlagen würzen die Vereinssause

So bekam beispielsweise Traudel Cordes zum insgesamt 32. Mal das Sportabzeichen in Gold verliehen. Insgesamt hatten im vergangenen Jahr 52 Sportler das Sportabzeichen absolviert, darunter gab es 24 goldene, 24 silberne und vier bronzene Abzeichen. Der Verein kann zudem auf viele langjährige Mitglieder stolz sein. In diesem Jahr wurden 16 Mitglieder für 15-jährige Mitgliedschaft geehrt, zehn für 40 Jahre und fünf für ganze 50 Jahre im Vereinsleben. „Mit unserer Veranstaltung zeigen wir auch, dass die Geselligkeit bei uns im Verein nicht zu kurz kommt“, betonte Bast und übergab die Bühne an Moderator Jörg Klaski, der durch das folgende Programm führte.