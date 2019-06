Oberstenfeld/Tennis TCO startet mit drei Auswärtsspielen

Oberstenfeld - Während die meisten anderen Mannschaften schon in die Saison gestartet sind, beginnt für die Herren des TC Oberstenfeld die Tennis-Regionalliga erst an diesem Wochenende, dann aber gleich mit einem Doppel-Spieltag. Am Samstag tritt der TCO ab 10 Uhr beim TC Markwasen Reutlingen an, am Sonntag ist man um 11 Uhr beim TC Doggenburg Stuttgart zu Gast. Kurios am Spielplan ist übrigens nicht nur der Umstand, dass es nach dem Auftaktwochenende eine Pause bis zum 30. Juni gibt. Die TCO-Herren starten zudem mit insgesamt drei Auswärtsspielen in die Saison, bevor man dann anschließend drei Heimspiel hat. Am 20. Juli ist die Runde für die Bottwartäler auch schon vorbei, eine Woche später ist man spielfrei, muss dann im schlimmsten Fall noch auf die Ergebnisse der Konkurrenz hoffen, um den Klassenerhalt zu schaffen.