Oberstenfeld/Tennis TCO-Damen winkt der vierte Sieg in Folge

Gegen Ravensburg gehen die Oberstenfelderinnen durchaus als Favoriten ins Spiel. Denn der TCR hat bislang je einen Sieg und eine Niederlage. Einem 6:3-Erfolg in Schwendi folgte eine 4:5-Pleite in Schwäbisch Hall. Zum Vergleich: Der TCO hat gegen Schwendi 7:2 und gegen Schwäbisch Hall 6:3 gewonnen. Nun sind solche Kreuzvergleiche natürlich nur bedingt aussagekräftig, liefern aber immerhin eine Tendenz. Erstmals in dieser Saison wird bei den Oberstenfelder Damen Hannah Wenzel zum Einsatz kommen. Sie war während der bisherigen Spiele noch studienbedingt in den USA, ist nun aber zu Hause und spielt an Position sechs. In den bisherigen Partien hatten Wenzels jüngere Schwester Louisa und Dewi Pickenhagen die „Vertretung“ übernommen.