Oberstenfeld/Tennis Nach dem dritten Sieg an der Tabellenspitze

Der Gegner aus Schwäbisch Hall war mit dem berühmten „vorne hui, hinten pfui“ sehr treffend beschrieben. Die drei Punkte gelangen den Gästen an den Positionen eins und zwei sowie im ersten Doppel. In der ersten Runde machten Fabienne Vincon an vier und Louisa Wenzel an sechs mit ihren Gegnerinnen kurzen Prozess und brachten den TCO mit 2:0 in Führung. Patrizia Bolz konnte gegen die auf nahezu jeden Ball voll draufgehende Monika Keller hingegen nur versuchen, diese zu Fehlern zu provozieren. Das gelang im zweiten Satz gut, im Match-Tiebreak hingegen ging es gleich mit 0:6 los, am Ende musste sich Bolz mit 4:6, 6:4, 6:10 geschlagen geben.