Oberstenfeld/Tennis „Mein Traum wäre es, umsonst arbeiten zu können“

Am Ende bleib Zeljko Alviz insgesamt vier Jahre am Gardasee – und lernte dort im August 1994 seine heutige Frau Anke kennen. „Sie kommt aus Degerloch und hatte bei mir einen Tenniskurs. Kurz vor Saisonende im Oktober habe ich dann meine Eltern zum Gardasee eingeladen und ihnen Anke vorgestellt. Meiner Mutter war sofort klar, dass das etwas Ernstes ist.“ Als er davon erzählt, merkt man dem sonst so besonnen wirkenden Kroaten an, wie er mit den Emotionen kämpft. Eigentlich ist Zeljko Alviz ja das genaue Gegenteil des Klischees, kein bisschen impulsiv und temperamentvoll, wie man es den Menschen vom Balkan gerne nachsagt. „Ich bin ein Kopfmensch“, sagt er. „Aber die wichtigsten Entscheidungen meines Lebens habe ich mit dem Herzen getroffen. Wenn ich mich frage, was die schwierigste Aufgabe im Leben ist, dann sicherlich eine Frau zu finden, eine Familie zu gründen und diese zu erhalten. Denn für diese Dinge gibt es keine Ausbildung.“

1997 zieht Alviz nach Deutschland, heiratet, und bald darauf kommt seine Tochter Laura zur Welt. Sie ist heute 21 Jahre alt. Natürlich stand sie auch mal auf dem Tennisplatz. „Aber ihre Talente liegen woanders“, erklärt der Vater. „Sie war in der Nationalmannschaft im Debating, also dem sportlichen Wettstreit im Debattieren. Das wird alles auf Englisch gemacht – und sie war dort die einzige, bei der nicht mindestens ein Elternteil Englisch als Muttersprache hatte. Sie hat das also alles geschafft, ohne dass wir ihr helfen konnten.“ Man merkt Zeljko Alviz an, wie stolz er auf seine Tochter ist. „Sie studiert Politik, macht derzeit ein Auslandssemester und hat schon ein Praktikum bei der deutschen Botschaft in London sicher. Sie ist extrem ehrgeizig und hat da viel von mir: Sie ist nur mit dem Besten zufrieden.“ Das klingt allesziemlich nach „deutschen Tugenden“, und Alviz verrät: „Ich mag die deutsche Mentalität: Disziplin, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, dass man zu seinem Wort steht. Ich habe zum Beispiel bis heute keinen Vertrag mit dem TC Oberstenfeld.“

Seine ersten beruflichen Stationen in Deutschland waren der TC Aspach und der TC Gaildorf – bis dann das bereits erwähnte erste Engagement in Oberstenfeld folgte. Parallel begann auch die Zusammenarbeit mit dem damaligen Jungprofi Sebastian Fitz. „Er war etwa auf Platz 750 der Weltrangliste, als ich ihn das erste Mal sah. Ich war begeistert und habe zu ihm gesagt: ,Du arbeitest mit den falschen Leuten.’ Ich habe ihn dann eine Weile gratis trainiert, und wir haben vereinbart, dass er erst dann dafür bezahlt, wenn er ein gewisses Ranking erreicht hat. Er gewann dann gleich das erste Turnier nach ein paar Wochen unserer Zusammenarbeit“, erinnert sich Alviz.

Anfangs lief die Arbeit mit Sebastian Fitz parallel zum Training beim TC Oberstenfeld. Doch schließlich vermittelte er dem Verein einen anderen Trainer und konzentrierte sich dann ganz auf seionen Schützling. Bis auf Platz 257 der Welt schaffte der es. „Für den letzten Schritt noch weiter nach oben fehlte ihm in den entscheidenden Momenten aber der Mut. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr weitergeht“, sagt Alviz, der zudem noch ein ganz anderes Problem bekam: Bei einer Turnierreise in Usbekistan erkrankte er schwer. Die Diagnose lautete „Guillain-Barré-Syndrom“, eine Autoimmunerkrankung mit Lähmungserscheinungen, mit der er lange zu kämpfen hatte.

Ab 2009 arbeitete Alviz dann wieder für den TC Oberstenfeld. „Steffen Gundermann hat da eine ganz wichtige Rolle gespielt. Sie hatten zwischenzeitlich verschiedene andere Trainer, und er hat sich dafür stark gemacht, dass ich zurückkomme. Heute ist er quasi meine rechte Hand – und ich könnte mir da niemand besseren vorstellen.“ Als Alviz das erste Mal beim TCO war, war Gundermann ein talentierter Teenager. „Er und Guido Tröster waren die besten Jungs des Vereins – und beide spielten für Backnang. Ich habe dann zum Vorstand gesagt, sie sollten die beiden zurückholen, etwas Geld auftreiben, und wir bauen eine starke Mannschaft auf. So hat das begonnen.“ Mittlerweile spielt der TCO seit Jahren in der Württemberg- oder Oberliga, Gundermann ist inzwischen der „Oldie“ des Teams. „Sein Potenzial habe ich anfangs wegen seiner individuellen Technik unterschätzt, das gebe ich zu. Aber er hat einen überragenden Killerinstinkt“, sagt Alviz, der in Sachen Tennis von sich behauptet: „Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen.“

Womit er zum Teil auch aneckt. So präsentierte er bei seiner B-Trainer-Prüfung eine Theorie zu verschiedenen Aufschlagtechniken und einigen sich daraus ergebenden Folgen. „Das basiert rein auf Physik und ist mir schon vor Jahrzehnten klar geworden. Aber man findet es bis heute in keinem Lehrbuch.“ Dass der damalige württembergische Cheftrainer – und nicht nur er – das Ganze mehr oder weniger abbügelte, ärgert Zeljko Alviz bis heute. „Mich stört die Einstellung, dass das eigene System das richtige ist. Es gibt kein richtiges System, alles hat seine Vor- und Nachteile.“

Und so verwundert es auch nicht, dass Alviz sagt, man dürfe als Trainer „nie zufrieden sein. Das Streben nach Entwicklung muss immer da sein.“ Das gilt auch für den TC Oberstenfeld. Die aktuelle Konstellation mit ihm als Cheftrainer und mehreren weiteren Trainern für verschiedene Bereiche funktioniere derzeit gut. „Aber man kann sich immer verbessern. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass die meisten sportlich talentierten Jungen vorrangig zum Fußball gehen.“ Bei der Frage, ob er denn hier beim TCO dennoch seinen Traumjob gefunden hat, muss Zeljko Alviz etwas nachdenken. So gerne er Trainer in Oberstenfeld ist, „mein Traum wäre es, umsonst arbeiten zu können. Wenn ich irgendwo eine Geldquelle hätte, die mir nur das bringt, was ich monatlich zum Leben brauche, dann würde ich mir drei, vier Spieler aussuchen, mit denen ich arbeite – und das würde ich dann gratis machen.“