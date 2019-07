Oberstenfeld/Tennis Ein unverhoffter Aufstieg und ein Abstieg mit Ansage

TC Oberstenfeld – TA SV Böblingen 2:7

Anton – Raspudic 4:6, 1:6; Schöller – Reichelt 2:6, 1:6; Gundermann – Wiedenhorn 2:1, aufg.; Kienzle – Stierle 2:6, 2:6; Jurkowski – Eble 1:6, 1:6; Reuter – Roth 0:6, 1:6; Anton/Gundermann – Reichelt/Wiedenhorn 1:0, aufg.; Schöller/Kienzle – Raspudic/Eble 2:6, 4:6; Jurkowski/Reuter – Stierle/Roth 0:6, 1:6.

Völlig umgekehrt verlief die Saison für die Oberliga-Damen des TCO. „Wir hatten ja vorher nicht im Traum daran gedacht, dass wir aufsteigen könnten“, räumt Mannschaftsführerin Anna-Lena Gundermann ein. Und wäre der TV Reutlingen 2 im letzten Spiel gegen den TCO in Bestbesetzung angetreten, dann hätten ihr Team wohl kaum eine Chance gehabt. Doch dem war nicht so: Auf fast allen Positionen waren die Oberstenfelderinnen von den Leistungsklassen her vorne, nur Patrizia Bolz hatte eine Gegnerin, die wie sie in LK3 geführt wird. „Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir deren Aufstellung gesehen haben“, so Gundermann. Und so gingen alle sechs Einzel an die Gäste, lediglich Hannah Wenzel musste dabei in den Match-Tiebreak. Beim 6:0 stand der Aufstieg bereits fest, am Ende hieß es 8:1.

„Wir hatten im Saisonverlauf sicherlich das nötige Glück. Aber wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir es aus eigener Kraft geschafft haben“, sagt Gundermann. Denn auch als Zweiter hätte es am Ende reichen können. Denn die Reutlingerinnen hätten nur in die Württembergliga aufsteigen können, wenn ihre erste Mannschaft den Sprung in die Regionalliga schafft. Das ist zwar noch möglich, aber eben nicht sicher.

„Warum die Zweite aber dennoch so schwach besetzt war, dazu konnten uns die Gegnerinnen selbst keine plausible Erklärung liefern“, sagt Anna-Lena Gundermann, die sich auch ein wenig darüber freut, dass „erstmals die Oberstenfelder Damen höher spielen als die Herren. Uns ist natürlich klar, dass es durchaus sein kann, dass wir nächstes Jahr direkt wieder absteigen. Zumal wir im Großen und Ganzen mit der gleichen Mannschaft dort antreten wollen. Aber wenn es so kommt, dann ist es eben so. Wir nehmen das jetzt einfach mal mit.“ Und gefeiert wurde der Aufstieg am Sonntagabend natürlich auch schon gebührend.

TV Reutlingen 2 – TC Oberstenfeld 1:8

H. Burth – Sizova 3:6, 0:6; Oberger – Bolz 3:6, 4:6; Gießler – Waker 2:6, 0:6; L. Burth – Vincon 4:6, 2:6; Schaible – Gundermann 1:6, 3:6; Stärr – Wenzel 3:6, 6:3, 6:10; Oberger/L. Burth – Sizova/Wenzel 4:6, 7:6, 10:3; H. Burth/Schaible – Waker/Vincon 4:6, 2:6; Gießler/Stärr – Bolz/Gundermann 1:6, 3:6.