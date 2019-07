Oberstenfeld/Tennis Ein unberechenbarer Gegner für den TCO

Da die Tennis-Württembergliga in diesem Jahr nur aus sieben statt acht Mannschaften besteht, gibt es nach derzeitigem Stand der Dinge auch nur zwei statt drei Absteiger. Möglicherweise wird es aber auch nur einen treffen. Doch so oder so: Mindestens einen Sieg brauchen die Herren des TC Oberstenfeld, um die Klasse zu halten. In den ersten drei Partien der Saison – allesamt auswärts – ist dies noch nicht gelungen. In den drei noch ausstehenden Heimspielen soll sich das nun ändern – am besten gleich am Sonntag (ab 10 Uhr) gegen den TV Reutlingen II.