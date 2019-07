Oberstenfeld/Tennis Ein Sieg ist für den TCO Pflicht

Oberstenfeld - Dass es für Aufsteiger TC Oberstenfeld in der Tennis-Württembergliga nicht leicht werden würde, war vor der Saison schon klar. Doch ein wenig anders hatten es sich die Herren um Mannschaftsführer Julian Schöller schon vorgestellt. Vier Spiele, vier Niederlagen, und auf den Positionen drei bis sechs gab es in insgesamt 16 Einzeln erst einen Sieg. Sollten die Oberstenfelder am Sonntag (10 Uhr) auch ihr Heimspiel gegen den TC Bad Schussenried verlieren, dann könnte der Abstieg bereits vor dem letzten Spiel rechnerisch feststehen. Generell scheint der Klassenerhalt fast nur noch für den Fall möglich, dass es nur einen statt zwei Absteiger gibt, was von verschiedenen Faktoren abhängt. So oder so: Ein Sieg am Sonntag ist Pflicht.