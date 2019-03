Oberstenfeld/Tennis Der TCO macht den achten Titel klar

Ersatzmann Schwidder machte seine Sache gut und holte an Position vier gegen Patrick Haspel mit 7:6, 6:2 seinen Punkt. Gundermann sorgte durch ein 6:4, 6:3 über Michael Krug für die schon etwas beruhigende 2:0-Führung nach der ersten Runde. Kirill Anton bekam im Spitzenspiel gegen Michael Feucht Rückenprobleme. „Da war eine Bewegung, da habe ich gemerkt, dass ein Wirbel blockiert hat“, erklärte er. Die Folge war, dass der Oberstenfelder phasenweise kaum richtig aufschlagen konnte. Dennoch holte er nach einem 3:6 im ersten Satz den zweiten Durchgang mit 6:3. Im Match-Tiebreak musste sich Anton jedoch mit 7:10 geschlagen geben. Spannend wurde es auch an Position drei zwischen Patrick Kienzle und Adrian Eitle. Der TCOler gewann zwar den ersten Satz mit 6:1, gab den zweiten aber mit 1:6 ab. Auch hier ging es also in den Match-Tiebreak, den Kienzle mit 10:6 für sich entschied.