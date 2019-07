Dabei sah es gegen die Zweitliga-Reserve des TV Reutlingen zunächst noch so aus, als könne der TCO die Partie offen gestalten. Kalkuliert hatte man vor allem mit den Punkten an den Positionen eins und zwei, um dahinter noch einen oder möglichst zwei Zähler für eine gute Ausgangslage vor den Doppeln zu holen. Dass diese Rechnung so nicht aufgehen würde, war schnell klar. Kirill Anton kam an zwei gegen Jakob Sude nie ins Spiel. Während Sude kaum Fehler unterliefen, „habe ich sehr viele gemacht und auch keinen wirklichen Druck in meine Bälle bekommen“, räumte der Oberstenfelder ein. Dafür sah es bei Steffen Gundermann an vier und Emil Rast an sechs lange Zeit sehr gut aus. Beide gewannen den ersten Satz, Gundermann lag gegen Peter Mayer-Tischer auch im zweiten meist vorne. „Bei 5:4 habe ich gleich den ersten Punkt blöd vergeben, das wäre die Chance gewesen“, haderte der Oberstenfelder später. Denn so verlor er den Durchgang mit 5:7 und hatte beim 0:10 im Match-Tiebreak keine Chance. „Da hat er einfach zu gut gespielt. Aber ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe sehr gut gespielt und es hat viel Spaß gemacht.“ Das galt auch für die Zuschauer, die ein attraktives Match geboten bekamen. Doch der Punkt war weg.