Oberstenfeld Tennis-Damen vor Aufstieg Im Titelrennen hat der TCO Matchball

Oberstenfeld - Einen Matchball haben sich die Tennis-Damen des TC Oberstenfeld in der Hallenrunde der Oberligastaffel erspielt. Am Samstag am vorletzten Spieltag feierte der Tabellenführer einen 5:1-Heimerfolg gegen den Vorletzten TC RW Spaichingen und gewann damit auch Saisonspiel Nummer vier. Es müsste nun viel zusammenkommen, damit der TCO nach dem letzten Saisonspiel nicht ebenfalls an der Spitze stehen würde. Zum einen nehmen sich am Samstag im direkten Aufeinandertreffen die Verfolger Bietigheim und Schwendi gegenseitig die Punkte ab. Zum anderen gastieren die Oberstenfelderinnen im letzten Spiel am 28. März beim TC Leinfelden-Echterdingen – dem punktlosen Schlusslicht, das noch kein Einzel oder Doppel für sich entscheiden konnte. Es spricht also viel dafür, dass der TC Oberstenfeld seinen Matchball für Meisterschaft und Aufstieg in die Württembergstaffel nutzen wird.