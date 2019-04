Oberstenfeld Steinwüsten sind „ein großes Desaster“

Auf solchen Flächen gedeiht lange gar nichts, erst nach Jahren, wenn sich etwas Erde angesammelt hat, kann da wieder etwas wachsen, und das wird dann meistens nicht geduldet.

Was wären denn sinnvolle Pflanzen für einen hiesigen Garten?

Im Prinzip alles, was einheimisch und nicht gezüchtet ist. Mit der richtigen Pflanzenauswahl – Frühblüher und Wildblumen, die auch später im Jahr blühen – können wir Insekten in unsere Gärten locken. Die Pflanzen erfüllen dabei verschiedene Zwecke. Nicht nur Nektar und Pollen, sondern auch die Stängel und Blätter sind wichtig für Insekten. Denn darin können sich verschiedene Insekten entwickeln oder sie werden von Raupen oder anderen Larven gefressen. Manche Insekten sind auf bestimmte Pflanzen angewiesen, andere sind da nicht so wählerisch. Die Tiere brauchen aber nicht nur Rasenfläche, sondern Blütenmischungen mit Wildkräutern.

Und dabei ist zwingend auf heimische Arten zu achten?

Ja, weil vielfach kommen in unseren Gärten gar keine einheimischen Pflanzen mehr vor. Solche aber, die gefüllt sind, also keine Staubgefäße mehr haben, weil sie zu Blütenblättern umgewandelt wurden, nützen wenig. Sie bieten keine Nahrung für blütenbesuchende Insekten. Es braucht wieder eine Vielfalt an heimischen Pflanzen.

Denken Sie da zum Beispiel auch an die Kornblume?

Ja auch, aber die ist nur einjährig. Eine Mischung aus ein- und mehrjährigen Pflanzen ist zu bevorzugen, so dass immer auch etwas blüht. Das ist fürs Auge schön und wichtig für die Tiere.

Sie haben vorhin kurz den Rasen erwähnt. Für Familien mit Kindern spielt der doch oft eine besondere Rolle, weil sich prima darauf spielen und herumtollen lässt, oder was meinen Sie?

Ja, schon. Aber wichtig wäre, dass sich Gartenbesitzer vom typisch englischen Rasen verabschieden. Bei manchen Leuten muss der Garten wie ein Wohnzimmer aussehen. Da darf nichts Blühendes stehen. Mit dieser Devise gräbt sich der Mensch aber allmählich selbst das Wasser ab.

Was gibt es konkret zu beachten?

So einiges. Auch wenn man einen Rasen bevorzugt, gibt es die Möglichkeit, die Randbereiche mit Saatmischungen einheimischer Wildpflanzen einzusäen. Auch sollte man keine blühenden Pflanzen im Rasen ausstechen und im Winter Dürres einfach stehen lassen, so dass Insekten in den Fruchtständen und Pflanzenstängeln überwintern können. Viele Insekten, nicht nur Bienen und Schwebfliegen, sind wichtige Bestäuber und außerdem dienen sie anderen Tieren, wie Spitzmäusen und Vögeln, als Nahrung. Zu empfehlen ist auch, einfach eine wilde Ecke stehen zu lassen, die weder gemäht noch betreten wird. Man kann hierbei schön beobachten, was sich dann alles selbst im Garten ansiedelt. Übrigens ist noch besonders wichtig, dass auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet wird.

Und was gibt es in puncto Mähen zu berücksichtigen?

Gärtner und auch Streuobstwiesenbesitzer sollten auf keinen Fall zu oft und auch nicht zu früh mähen. Und schon gar nicht alles auf einmal. Außerdem ist der Mäher nicht ganz unwichtig. Ein Balkenmäher eignet sich besser, als die heute üblichen Mulcher, die das Mähgut – und auch die Insekten – regelrecht zerhacken. Das Mähgut sollte auf keinen Fall liegen bleiben, da die Böden sonst zu nährstoffreich werden und die blühenden Pflanzen allmählich durch Gräser verdrängt werden. Die meisten blühenden Wildpflanzen lieben nämlich keine allzu nährstoffreichen Böden.