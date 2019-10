Oberstenfeld Startschuss fürs neue Baugebiet ist gefallen

Die Nachfrage nach Bauland sei derzeit sehr groß, führte Kleemann weiter aus. Vor wenigen Wochen hätten sich auf einer Liste 76 Interessenten eintragen lassen, „darunter sehr viele Familien“, aber auch Personen von außerhalb. Die Familien bräuchten Platz für ihre Kinder und müssten sonst wegziehen. Die Gemeinde wolle auf dem 2,4 Hektar großen Gelände 16 Einzelhäuser, acht Doppelhäuser und sechs Mehrfamilienhäuser errichten. Noch sei unklar, was ein privater Bauträger in welchem Zeitraum auf dem ehemaligen Werzalit-Gelände in den Bottwarwiesen mache. Der Bedarf sei so hoch, dass es neben dem bereits „sehr, sehr weit“ geplanten 2,1 Hektar großen Neubaugebiet Dürren IV noch ein weiteres geben müsse, so Kleemann, der als Vergleichsgröße das 5,6 Hektar große, bereits bebaute Gebiet Kleinfeldle nannte, um die Dimension der beiden kleineren Gebiete Dürren IV und Am Krixenberg zu verdeutlichen.