Oberstenfeld „Sitz“ und „Komm“ als Unterrichtsfächer

Die kleine Snow, ein cremefarbener Golden Retriever, muss unbedingt ausprobieren, ob Gras und Erde gut schmecken. Am besten ignorieren, meint Carolin Braun auf eine Frage ihrer Besitzerin: „Wenn sie Gras frisst und ihr an ihr rummacht, bekommt sie die ganze Zeit Aufmerksamkeit.“ Auch Harzer Käse wäre eine mögliche Lösung, empfiehlt die Assistenztrainerin Bettina Behr: „Da ist wohl irgendwas drin, was den Appetit auf Unappetitliches nimmt.“

Bis jeder der Welpen alles richtig kann, vergeht Zeit. Wer fertig ist, wird oft von Frauchen oder Herrchen auf den Arm genommen, denn es ist ziemlich kalt. Dass trotzdem schon die Kleinen gute Manieren lernen, sei sehr wichtig, sagt Carolin Braun: „Ihr müsst euch immer vorstellen, wie das sonst ist, wenn die Hunde erwachsen und viel stärker sind. Da beiße ich lieber jetzt in den sauren Apfel.“ Die nächste Gruppe sind die Junghunde, auf die eine besondere Herausforderung wartet: Sie müssen an einem gefüllten Futternapf vorbeigehen, ohne sich ablenken zu lassen. Das ist vor allem für das Labradormädchen Tammy schwierig, denn die Rasse gilt als besonders verfressen. „Dreh nochmal um, lass dich nicht ziehen“, kommandiert Carolin Braun. Beim nächsten Versuch klappt es besser. Und schon wartet die nächste Übung. Herrchen oder Frauchen knien am Boden, der Hund soll das Leckerchen in der Hand ignorieren und stattdessen Blickkontakt aufnehmen. „Blickkontakt heißt: Rücksprache nehmen mit dem Menschen“, erklärt Carolin Braun. Cockerspaniel Alfons mag sein Herrchen, aber das Leckerchen riecht doch soooo gut! Nach mehrfachem geduldigen Wiederholen klappt die Übung aber auch bei diesem Team. Der Rhodesian Ridgeback Gimlet hat derweil ein ganz anderes Problem: Tammy ist läufig und riecht sensationell! Doch auch er schafft es schließlich, sich vollkommen auf sein Frauchen zu konzentrieren. „Nicht aufgeben!“, macht Carolin Braun auch den Besitzern der etwas unruhigeren Hunde wieder Mut. „Über Kraft kriegt ihr die Hunde irgendwann nicht mehr, nur über mentale Stärke.“

Am Ende haben die Besitzer genauso viel gelernt wie ihre Vierbeiner. Und ebenso viel Spaß gehabt: „Wir freuen uns immer auf die Hundeschule, das ist ein richtiges Hobby geworden“, lobt ein Paar.