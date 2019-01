Oberstenfeld Schwäbisch für Anfänger und Fortgeschrittene

Oberstenfeld - Das Stockwerk über der Bücherstube Oberstenfeld wirkt wie eine Kunsthandlung. An den Wänden hängen Aquarelle, Ölbilder und Dispersionen von der Umgebung, in der Mitte des Raumes stehen Schuber, in die ebenfalls Bilder eingeordnet sind. Auf ihnen sind Landschaften, Fachwerkhäuser, Blumen und Stillleben zu sehen. In einer Ecke stapeln sich Bücher. Und mittendrin: Hanns-Otto Oechsle. Der pensionierte Lehrer trägt ein kariertes Hemd und hat auf einem Hocker Platz genommen. Es ist eine Premiere: Normalerweise schreibt er schwäbische Kolumnen für die Marbacher Zeitung oder unterhält sein Publikum bei Lesungen. Nun beschreibt er zum ersten Mal in einem Video, was zum Beispiel ein „Eidechsavergrämer“ ist. Diese Videos erscheinen einmal im Monat auf der Internetseite und dem YouTube-Kanal der Marbacher Zeitung. Damit die Nutzer es zur Not auch in der Bahn ohne Ton anschauen können, ist es untertitelt.