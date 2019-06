Oberstenfeld - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Autos in Oberstenfeld verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Kreuzstraße/ Lichtenberger Straße. Der Radfahrer wurde über die Motorhaube des Wagens geschleudert und verletzt. Rettungswagen sowie Notarzt waren laut Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Der Radfahrer wurde in ein nahegelegenes Klinikum transportiert.